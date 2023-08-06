Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Росії одночасно вирують дві масштабні пожежі: горить фабрика та склад елеватора
Удень 6 серпня одночасно вирують масштабні пожежі в Московській області та Краснодарському краї РФ.
У Підмосков’ї, у селищі Сінькове Дмитрівського району, горить адміністративна будівля, за даними росЗМІ, фабрики Леко з виготовлення спортивних товарів.
Вогонь, що охопив 1,2 тис. кв. м площі, намагаються приборкати 68 рятувальників за допомогою 14 одиниць техніки.
Тим часом 78 пожежників та 16 одиниць техніки кинули на боротьбу з вогнем на складі елеватора з лушпинням від насіння в селищі Кубанському.
Там площа пожежі вдвічі більша – 2 тис. кв.м.
Ускладнюють гасіння сильний вітер та суха спекотна погода.
Наразі російські МНСники намагаються ліквідувати пожежу, щоб вогонь не поширився на сусідні будівлі.
Джерело: МНС Росії
Фото: Mash
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