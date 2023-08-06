У Росії одночасно вирують дві масштабні пожежі: горить фабрика та склад елеватора

Удень 6 серпня одночасно вирують масштабні пожежі в Московській області та Краснодарському краї РФ.

У Підмосков’ї, у селищі Сінькове Дмитрівського району, горить адміністративна будівля, за даними росЗМІ, фабрики Леко з виготовлення спортивних товарів.

Вогонь, що охопив 1,2 тис. кв. м площі, намагаються приборкати 68 рятувальників за допомогою 14 одиниць техніки.

Тим часом 78 пожежників та 16 одиниць техніки кинули на боротьбу з вогнем на складі елеватора з лушпинням від насіння в селищі Кубанському.

Там площа пожежі вдвічі більша – 2 тис. кв.м.

Ускладнюють гасіння сильний вітер та суха спекотна погода.

Наразі російські МНСники намагаються ліквідувати пожежу, щоб вогонь не поширився на сусідні будівлі.

Джерело: МНС Росії

Фото: Mash

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