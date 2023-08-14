Информационное пространство Испании снова в центре внимания из-за пропагандистских действий в СМИ. Испанская телерадиокомпания RTVE повторно опубликовала карту, на которой Крым обозначен как часть России. Это не первый подобный случай.

С начала оккупации Крыма Россией в 2014 году, российская пропаганда активно внедряется в испаноязычное интернет-пространство. В течение девяти лет оккупации и последующего масштабного вторжения в Украину, российские информационные источники продолжают попытки искажения восприятия испанцев о происходящем.

Одним из примеров этой практики служит ситуация с включением Крыма в состав Российской Федерации в учебниках, предоставленных в испанские школы. В 2021 году издательство Edelvives выпустило учебник, в котором Крымский полуостров признан частью России. Это вызвало бурные обсуждения и возмущение в обществе.

Следует также обратить внимание на позицию испанского правительства. Глава правительства Педро Санчес 28 августа 2022 года заявил, что Испания вновь решительно осуждает необоснованные акты агрессии, среди которых выделяется временная оккупация Крымского полуострова, когда незаконные действия России представляют собой вопиющие нарушения международного гуманитарного и прав человека.

Поддержка Украины со стороны Испании выражается не только в словах. После полномасштабного вторжения России в Украину более 130 тыс. украинцев нашли убежище в Испании, также предоставлена значительная гуманитарная помощь и финансовая поддержка, направленная на стабилизацию ситуации.

Однако RTVE с известными российскими корнями сталкивается с критикой за нарушение официальной позиции Испании и создание пропагандистского материала, противоречащего политическим установкам страны. Объединение украинцев в Испании KRAI и другие выразили свое недовольство из-за этих материалов.

Этот очередной вопиющий случай подчеркивает сложность балансирования между свободой прессы и уважением к международным нормам.

Медиа, включая государственные, должны быть осведомлены о том, как их контент может влиять на восприятие глобальных событий, таких как вторжение и оккупация Россией территории Украины. В противном случае телеканал должен понести строгое наказание.

Обращение ассоциаций украинцев в Испании к RTVE и правительству подчеркивает необходимость уважения к официальным позициям страны и поддержки ее территориальной целостности. Эта ситуация оставляет открытым важный вопрос о будущем.

Если правительство Испании не примет активных мер по воздействию на RTVE и не заставит канал пересмотреть свою информационную политику, то общество может ответить на это своими массовыми действиями.

Ассоциации украинцев в Испании, вместе с другими сочувствующими гражданами, будут призывать к массовой общественной активности, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и показать, что невнимание к официальной позиции и нарушение украинской территориальной целостности остаются недопустимыми.

Это может стать важным шагом в защите международных норм и обеспечении объективности в медийном отражении глобальных событий.

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