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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Іспанський телеканал опублікував карту з українським Кримом у складі РФ

Іспанський телеканал опублікував карту з українським Кримом у складі РФ
Фото: Pexels

Інформаційний простір Іспанії знову в центрі уваги через пропагандистські дії ЗМІ. Іспанська телерадіокомпанія RTVE повторно опублікувала карту, на якій Крим позначено як нібито частину Росії. Це не перший подібний випадок.

Від початку окупації Криму Росією у 2014 році російська пропаганда активно впроваджується в іспаномовний інтернет-простір. Протягом дев’яти років окупації та подальшого масштабного вторгнення в Україну російські інформаційні джерела продовжують спроби спотворити сприйняття іспанцями того, що відбувається.

Іспанський телеканал опублікував карту з українським Кримом у складі РФ

Фото: RTVE

Одним із прикладів цієї практики є ситуація з віднесенням Криму “до складу” Російської Федерації в книгах, наданих в іспанські школи. У 2021 році видавництво Edelvives випустило підручник, в якому Кримський півострів позначено як частину Росії. Це викликало обурення в суспільстві.

Очільник іспанського уряду Педро Санчес 28 серпня 2022 року заявляв, що Іспанія знову рішуче засуджує необґрунтовані акти агресії, серед яких виокремлюється тимчасова окупація Кримського півострова, коли дії Росії є незаконними та порушують міжнародне гуманітарне право та права людини.

Підтримка України з боку Іспанії виражається не тільки в словах. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 130 тис. українців знайшли притулок в цій країні, також надано значну гуманітарну допомогу та фінансову підтримку, спрямовану на стабілізацію ситуації.

Водночас RTVE з відомим російським корінням стикається з критикою за порушення офіційної позиції Іспанії та створення пропагандистського матеріалу, що суперечить політичним установкам країни. Об’єднання українців в Іспанії KRAI та інші висловили своє занепокоєння і невдоволення через ці матеріали.

Цей черговий кричущий випадок підкреслює складність балансування між свободою преси та повагою до міжнародних норм.

Медіа, включно з державними, мають бути обізнані про те, як контент може впливати на сприйняття глобальних подій, таких як вторгнення та окупація Росією території України. В іншому разі телеканал має понести суворе покарання.

Звернення асоціацій українців в Іспанії до RTVE та уряду наголошує на необхідності поваги до офіційних позицій країни та підтримки територіальної цілісності України. Ця ситуація залишає відкритим важливе питання про майбутнє.

Якщо уряд Іспанії не вживатиме активних заходів щодо впливу на RTVE і не змусить канал переглянути свою інформаційну політику, тоді суспільство може відповісти на це масовими діями.

Асоціації українців в Іспанії разом з іншими співчуваючими громадянами закликатимуть до масової громадської активності, щоб привернути увагу до цієї проблеми та показати, що неувага до офіційної позиції, порушення української територіальної цілісності залишаються неприпустимими.

Це може стати важливим кроком у захисті міжнародних норм і забезпеченні об’єктивності в медійному відображенні глобальних подій.

Іспанія, Війна в Україні, Крим, телеканал
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