Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера
В Польше Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, которые распространяли в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
— ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве, — написал Каминский в Twitter.
По его словам, россиянам инкриминировали шпионаж — их арестовали.
Напомним, в конце июня группа Вагнера совершила попытку военного переворота в России. После чего часть наемников перебрались на территорию Беларуси, а Александр Лукашенко заявил, что они готовятся к вылазкам на территорию Польши.
Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как такую, что вызывает тревогу. Он высказал мнение, что граница Польши находится в опасности.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова