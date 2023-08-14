Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Мир
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, которые распространяли в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

— ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве, — написал Каминский в Twitter.

По его словам, россиянам инкриминировали шпионаж — их арестовали.

Напомним, в конце июня группа Вагнера совершила попытку военного переворота в России. После чего часть наемников перебрались на территорию Беларуси, а Александр Лукашенко заявил, что они готовятся к вылазкам на территорию Польши.

Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как такую, что вызывает тревогу. Он высказал мнение, что граница Польши находится в опасности.

ЧВК Вагнера, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мина замедленного действия: Полозов о вероятности нового мятежа Пригожина в РФ
Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера
В Польше проведут референдум относительно тысячи иммигрантов из Ближнего Востока и Африки
Матеуш Моравецький
Вагнеровцы для Путина являются гарантом его власти — военный эксперт
найманці Вагнера у Ростові
Кто сейчас финансирует ЧВК Вагнера – версии британской разведки
База ПВК Вагнера в Білорусі
Польша начинает учебную операцию Rengaw на границе с Беларусью — Блащак
Маріуш Блащак
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь