Распространяли открытки с призывами: в Польше задержали двух шпионов Вагнера

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, которые распространяли в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

— ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве, — написал Каминский в Twitter.

По его словам, россиянам инкриминировали шпионаж — их арестовали.

Напомним, в конце июня группа Вагнера совершила попытку военного переворота в России. После чего часть наемников перебрались на территорию Беларуси, а Александр Лукашенко заявил, что они готовятся к вылазкам на территорию Польши.

Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как такую, что вызывает тревогу. Он высказал мнение, что граница Польши находится в опасности.

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