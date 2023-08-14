Розповсюджували листівки із закликами: у Польщі затримали двох шпигунів Вагнера
У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві листівки із закликом вступити до ПВК Вагнера.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.
– ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера у Кракові та Варшаві, – написав Камінський у Twitter.
За його словами, росіянам інкримінували шпигунство – їх заарештували.
Нагадаємо, наприкінці червня група Вагнера здійснила спробу військового перевороту в Росії. Після чого частина найманців перебралися на територію Білорусі, а Олександр Лукашенко заявив, що вони готуються до вилазок на територію Польщі.
Тож міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оцінив поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю як таку, що викликає тривогу. Він висловив думку, що кордон Польщі перебуває у небезпеці.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова