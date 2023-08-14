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Розповсюджували листівки із закликами: у Польщі затримали двох шпигунів Вагнера

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві листівки із закликом вступити до ПВК Вагнера.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

– ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера у Кракові та Варшаві, – написав Камінський у Twitter.

За його словами, росіянам інкримінували шпигунство – їх заарештували.

Нагадаємо, наприкінці червня група Вагнера здійснила спробу військового перевороту в Росії. Після чого частина найманців перебралися на територію Білорусі, а Олександр Лукашенко заявив, що вони готуються до вилазок на територію Польщі.

Тож міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оцінив поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю як таку, що викликає тривогу. Він висловив думку, що кордон Польщі перебуває у небезпеці.

ПВК Вагнера, Польша
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