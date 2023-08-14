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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированной части Запорожской области произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами

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Фото: Getty Images

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области вспыхнул конфликт между подразделениями российских войск.

По данным Центра национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье, 12 августа в Михайловку приехали российские пропагандисты, чтобы создать сюжет о “вкладе” высокопоставленного чиновника среди кадыровцев в развитие оккупированных территорий.

Вечером того же дня в районе Центрального парка поселка состоялась словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого российского подразделения.

Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

В Центре отмечают, что во время схватки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные повреждения, несовместимые с жизнью.

Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 Костер, ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.

Во время боя успех имели дагестанцы, утверждают в Центре национального сопротивления.

С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военных подразделений РФ, раненых — более 40. Командира кадыровского подразделения (вероятно, в звании полковника) отправили на передовые позиции для наказания.

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Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, Стрілянина
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