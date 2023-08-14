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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В окупованій частині Запорізької області відбулася перестрілка між кадирівцями та дагестанцями

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Фото: Getty Images

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області спалахнув конфлікт між підрозділами російських військ.

За даними Центру національного спротиву з посиланням на українське підпілля, 12 серпня до Михайлівки приїхали російські пропагандисти, щоб створити сюжет про “внесок” високопосадовця серед кадирівців у розбудову окупованих територій.

Ввечері того ж дня у районі Центрального парку селища відбулася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями з іншого російського підрозділу.

Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь у повітря зі стрілецької автоматичної зброї.

У Центрі зазначають, що під час сутички одному з окупантів завдали чисельні колото-різані ушкодження, несумісні з життям.

Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 Костер, ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї.

Під час бою успіх мали дагестанці, стверджують у Центрі національного спротиву.

З обох сторін безповоротні втрати становлять 20 військових підрозділів РФ, поранених – понад 40. Командира кадирівського підрозділу (ймовірно, у званні полковника) відправили на передові позиції для покарання.

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Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, Стрілянина
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