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Россия уже проиграла в войне, не достигнув своих целей – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия не достигла своих первоначальных целей на войне против Украины, а потому уже проиграла эту войну.

Об этом Байден сказал в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.

Президент США назвав аргументацию российского диктатора Владимира Путина по поводу полномасштабного вторжения смехотворной.

– Представьте себе, если бы мы ничего не сделали. И вы, господин премьер-министр, если я не ошибаюсь, сразу же поняли, что мы находимся в ситуации, когда это может произойти, где угодно. Если бы мы стояли на месте, какое послание было бы Китаю по поводу Тайваня? Какой сигнал это даст всему миру? – сказал Джо Байден.

По словам Байдена, Россия уже проиграла в войне, так как не может достичь своей первоначальной заявленной цели. Для РФ это невозможно.

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Американский президент также заявил, что последствия войны в Украине вышли далеко за пределы Европы.

– Это не только европейская проблема. Такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны, – добавил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США направила запрос в американский Конгресс для выделения $40 млрд экстренного финансирования, которые включают $24 млрд для Украины и других стран, пострадавших от войны.

Источник: CNN
Война в Украине, Джо Байден
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