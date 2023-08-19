Россия уже проиграла в войне, не достигнув своих целей – Байден
Американский президент Джо Байден заявил, что Россия не достигла своих первоначальных целей на войне против Украины, а потому уже проиграла эту войну.
Об этом Байден сказал в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.
Президент США назвав аргументацию российского диктатора Владимира Путина по поводу полномасштабного вторжения смехотворной.
– Представьте себе, если бы мы ничего не сделали. И вы, господин премьер-министр, если я не ошибаюсь, сразу же поняли, что мы находимся в ситуации, когда это может произойти, где угодно. Если бы мы стояли на месте, какое послание было бы Китаю по поводу Тайваня? Какой сигнал это даст всему миру? – сказал Джо Байден.
По словам Байдена, Россия уже проиграла в войне, так как не может достичь своей первоначальной заявленной цели. Для РФ это невозможно.
Американский президент также заявил, что последствия войны в Украине вышли далеко за пределы Европы.
– Это не только европейская проблема. Такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны, – добавил Джо Байден.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США направила запрос в американский Конгресс для выделения $40 млрд экстренного финансирования, которые включают $24 млрд для Украины и других стран, пострадавших от войны.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов