Росія вже програла у війні, не досягнувши своїх цілей – Байден

Американський президент Джо Байден заявив, що Росія не досягла своїх початкових цілей у війні проти України, а тому вже програла цю війну.

Про це Байден сказав у своєму виступі після тристороннього саміту з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою і президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Президент США назвав аргументацію російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення сміховинною.

– Уявіть собі, якби ми нічого не зробили. І ви, пане прем’єр-міністре, якщо я не помиляюся, одразу ж зрозуміли, що ми нині в ситуації, коли це може статися, де завгодно. Якби ми нічого не зробили, яке послання було б Китаю з приводу Тайваню? Який сигнал це дасть усьому світу? – сказав Джо Байден.

За словами Байдена, Росія вже програла у війні, оскільки не може досягти своєї первісної заявленої мети. Для РФ це неможливо.

Американський президент також заявив, що наслідки війни в Україні вийшли далеко за межі Європи.

– Це не тільки європейська проблема. Таких вторгнень не було з часів Другої світової війни, – додав Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США направила запит до американського Конгресу для виділення $40 млрд екстреного фінансування, що передбачають $24 млрд для України та інших країн, які постраждали від війни.

Джерело : CNN

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