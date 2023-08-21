Изъяли оружие: в Германии обыскали квартиру пророссийских активистов

Утром 21 августа в немецком городе Кельн правоохранители провели обыск в квартире пророссийских активистов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда.

Об этом сообщает местное издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Отмечается, что накануне Елена Колбасникова организовала в Кельне автопробег с российскими флагами, в котором приняли участие около 40 автомобилей.

По словам прокурора Ульфа Виллуна, обыск не связан с этим мероприятием. Причиной стало расследование возможных нарушений закона о контроле над военным вооружением. Полиция проверяла информацию о том, что пара хранила дома автомат Калашникова.

По данным СМИ, следователи изъяли несколько единиц оружия в квартире Колбасниковой и Шлунда, однако его подлинность еще проверяют.

В блоге, близком к пророссийским активистам, утверждается, что Шлунд якобы был “серьезно” ранен во время обыска. В прокуратуре эту информацию подтвердить не смогли.

Елена Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии, местные СМИ часто называют ее “путинской фанаткой”.

Напомним, немецкая прокуратура проводила обыски дома у супругов Колбасниковой и Шлунда 27 марта.

По информации правоохранителей, они передавали средства на покупку раций для российских оккупационных войск в Украине.

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