Изъяли оружие: в Германии обыскали квартиру пророссийских активистов
Утром 21 августа в немецком городе Кельн правоохранители провели обыск в квартире пророссийских активистов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда.
Об этом сообщает местное издание Kölner Stadt-Anzeiger.
Отмечается, что накануне Елена Колбасникова организовала в Кельне автопробег с российскими флагами, в котором приняли участие около 40 автомобилей.
По словам прокурора Ульфа Виллуна, обыск не связан с этим мероприятием. Причиной стало расследование возможных нарушений закона о контроле над военным вооружением. Полиция проверяла информацию о том, что пара хранила дома автомат Калашникова.
По данным СМИ, следователи изъяли несколько единиц оружия в квартире Колбасниковой и Шлунда, однако его подлинность еще проверяют.
В блоге, близком к пророссийским активистам, утверждается, что Шлунд якобы был “серьезно” ранен во время обыска. В прокуратуре эту информацию подтвердить не смогли.
Елена Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии, местные СМИ часто называют ее “путинской фанаткой”.
Напомним, немецкая прокуратура проводила обыски дома у супругов Колбасниковой и Шлунда 27 марта.
По информации правоохранителей, они передавали средства на покупку раций для российских оккупационных войск в Украине.
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