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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вилучили зброю: у Німеччині обшукали квартиру проросійських активістів

поліція Німеччини
Фото: Pixabay

Вранці 21 серпня у німецькому місті Кельн правоохоронці провели обшук у квартирі проросійських активістів Олени Колбаснікової та Макса Шлунда.

Про це повідомляє місцеве видання Kölner Stadt-Anzeiger.

Зазначається, що напередодні Олена Колбаснікова організувала в Кельні автопробіг із російськими прапорами, у якому взяли участь близько 40 автомобілів.

За словами прокурора Ульфа Віллуна, обшук не пов’язаний із цим заходом. Причиною стало розслідування ймовірних порушень закону про контроль над військовим озброєнням. Поліція перевіряла інформацію про те, що пара зберігала вдома автомат Калашникова.

За даними ЗМІ, слідчі вилучили кілька одиниць зброї у квартирі Колбаснікової та Шлунда, однак її справжність ще перевіряють.

У блозі, близькому до проросійських активістів, стверджується, що Шлунд нібито був “серйозно” поранений під час обшуку. У прокуратурі цю інформацію підтвердити не змогли.

Олена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині, місцеві ЗМІ часто називають її “путінською фанаткою”.

Нагадаємо, німецька прокуратура проводила обшуки вдома в подружжя Колбаснікової та Шлунда 27 березня.

За інформацією правоохоронців, вони передавали кошти на купівлю рацій для російських окупаційних військ в Україні.

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