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Запад не планирует свергать режим Путина — Шольц

Олаф Шольц
Фото: Офис президента

Российский диктатор Владимир Путин очень боится, что Запад хочет свергнуть его режим.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в формате Augsburger Allgemeine Live.

По словам канцлера, не Западу решать, кто где сидит — какие должности в какой стране занимает. Но Путин считает, что это план Запада — свергнуть его режим.

— Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем смену режима. Ему (Путину, — Ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз — как сообщество открытых обществ, либеральных демократий — и некоторым образом надеяться, что свобода — это не вирус, — отметил Олаф Шольц.

Ранее канцлер Германии раскритиковал лиц, выступающих за прекращение вооруженной поддержки Украины со стороны Берлина.

Источник: Deutsche Welle
Владимир Путин, Олаф Шольц
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