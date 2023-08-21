Запад не планирует свергать режим Путина — Шольц
Российский диктатор Владимир Путин очень боится, что Запад хочет свергнуть его режим.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в формате Augsburger Allgemeine Live.
По словам канцлера, не Западу решать, кто где сидит — какие должности в какой стране занимает. Но Путин считает, что это план Запада — свергнуть его режим.
— Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем смену режима. Ему (Путину, — Ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз — как сообщество открытых обществ, либеральных демократий — и некоторым образом надеяться, что свобода — это не вирус, — отметил Олаф Шольц.
Ранее канцлер Германии раскритиковал лиц, выступающих за прекращение вооруженной поддержки Украины со стороны Берлина.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов