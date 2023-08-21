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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Захід не планує скидати режим Путіна – Шольц

Олаф Шольц
Фото: Офіс президента

Російський диктатор Володимир Путін дуже боїться, що Захід хоче повалити його режим.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у форматі Augsburger Allgemeine Live.

За словами канцлера, не Заходу вирішувати, хто де сидить — які посади в якій країні обіймає. Але Путін вважає, що це план Заходу — повалити його режим.

— Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо зміну режиму. Йому (Путіну, – Ред.) доведеться жити з тим, що поруч із ним перебуває Європейський Союз – як співтовариство відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус, — зазначив Олаф Шольц.

Раніше канцлер Німеччини розкритикував осіб, які виступають за припинення збройної підтримки України з боку Берліна.

Джерело: Deutsche Welle
Володимир Путін, Олаф Шольц
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