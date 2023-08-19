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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Падшие ангелы из ада: Шольц о критиках поставок оружия Украине

Падшие ангелы из ада: Шольц о критиках поставок оружия Украине
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал лиц, выступающих за прекращение вооруженной поддержки Украины со стороны Берлина.

Во время своего выступления на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене его пытались освистать противники поставок Украине оружия. Он назвал их падшими ангелами из ада.

— Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну, — не имеет ничего общего с пацифизмом. Те, кто пришел на площадь как “голуби мира”, — на самом деле падшие ангелы из ада, которые защищают разжигателя войны Владимира Путина, — сказал Шольц.

Часть присутствующих на площади Мариенплац, где происходило выступление, поддержала канцлера аплодисментами.

Перед этим радикальные и правопопулистские движения, в частности партия Альтернатива для Германии, призвали своих сторонников помешать мероприятию СДНП.

Полицейские установили на площади в Мюнхене ограждения и проводили проверки безопасности. За порядком следили более 200 полицейских.

Издание DW отмечает, что пророссийские активисты и сторонники Альтернативы для Германии уже не впервые пытаются сорвать выступление Шольца.

В июне на митинге партии СДПГ под Берлином около 100 пророссийских активистов пытались заглушить речь канцлера различными выкриками и требованиями прекратить поставки оружия Украине. Тогда Шольц заявил, что разжигатель войны — Путин, отметив, что диктатор в своей империалистической мечте о великой державе рискует жизнями собственных граждан.

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Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц
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