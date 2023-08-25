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Юлия Захарченко, редактор ленты

Радиолокационные станции морского наблюдения и боеприпасы: Литва выделит Украине помощь на €41 млн

Радиолокационные станции морского наблюдения и боеприпасы: Литва выделит Украине помощь на €41 млн
Фото: Getty Images

Правительство Литвы объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму €41 млн. В него вошли боеприпасы, винтовки, радиолокационные станции морского наблюдения и другое вооружение.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы. Пакет помощи включает боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских обзорных радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидронные ружья и прочее.

Украине будут переданы системы запуска ракет для NASAMS. В то же время стало известно, что Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17.

По данным Минобороны, Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует подготовке военных и проводит для них курсы. Инструкторы литовской армии также вместе с другими союзниками НАТО обучают украинских воинов тонкостям боя.

Раненые в боях украинские военные восстанавливаются или лечатся в Литве, отметили в Минобороны страны. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников, планируют принять еще больше.

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Источник: Министерство национальной обороны Литвы

Война в Украине, Деньги, Дрони, Міноборони, НАТО, Ракета, українські військові
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