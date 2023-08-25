Финляндия утвердила для Украины пакет военной помощи на €94 млн

Сегодня, 25 августа, президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал предложение своего правительства о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Этот пакет оборонной помощи обойдется Финляндии примерно в €94 млн. Всего же страна передала Украине оборонной техники на сумму около €1,3 млрд.

— Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. С точки зрения будущего порядка безопасности Европы и Финляндии, ключевым вопросом является то, что агрессия России может быть пресечена в Украине, — заявил министр обороны Антти Хакканен.

Чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, дополнительная информация о конкретном содержании, способе или графике доставки помощи предоставляться не будет.

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