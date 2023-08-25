Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн

Уряд Литви оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму €41 млн. До нього увійшли боєприпаси, гвинтівки, радіолокаційні станції морського спостереження та інше озброєння.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви. Пакет допомоги містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові рушниці та інше.

Україні будуть передані системи запуску ракет для NASAMS. Водночас стало відомо, що Латвія передала Україні ще один гелікоптер Мі-17.

За даними Міноборони, Литва також готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України, сприяє підготовці військових та проводить для них курси. Інструктори литовської армії також разом з іншими союзниками НАТО навчають українських воїнів тонкощів бою.

Поранені в боях українські військові відновлюються або лікуються у Литві, зазначили у Міноборони країни. Лікувально-реабілітаційні заклади вже прийняли близько 200 поранених захисників, планують прийняти ще більше.

Джерело: Міністерство національної оборони Литви

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