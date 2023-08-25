Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн

Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Фото: Getty Images

Уряд Литви оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму €41 млн. До нього увійшли боєприпаси, гвинтівки, радіолокаційні станції морського спостереження та інше озброєння.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви. Пакет допомоги містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові рушниці та інше.

Україні будуть передані системи запуску ракет для NASAMS. Водночас стало відомо, що Латвія передала Україні ще один гелікоптер Мі-17.

За даними Міноборони, Литва також готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України, сприяє підготовці військових та проводить для них курси. Інструктори литовської армії також разом з іншими союзниками НАТО навчають українських воїнів тонкощів бою.

Поранені в боях українські військові відновлюються або лікуються у Литві, зазначили у Міноборони країни. Лікувально-реабілітаційні заклади вже прийняли близько 200 поранених захисників, планують прийняти ще більше.

Читайте також
Фінляндія затвердила для України пакет військової допомоги на €94 млн
Фінляндія

Джерело: Міністерство національної оборони Литви

Війна в Україні, Гроші, Дрони, Міноборони, НАТО, Ракета, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Перевальне в Криму 25 серпня 2023
Не треба завищувати очікування: Кротевич про терміни завершення війни
Бої на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Греція розірвала контракт із РФ на обслуговування ЗРК, може віддати їх Україні – ЗМІ
ЗРК Тор-М1
Є лайфхаки: Гуменюк пояснила, як Сили оборони обходять ППО окупантів у Криму
Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Радіолокаційні станції морського спостереження і боєприпаси: Литва виділить Україні допомогу на €41 млн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь