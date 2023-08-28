Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Обострение борьбы за власть в РФ: аналитики объяснили, что будет после смерти Пригожина
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины

Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас и после победы одним из перспективных направлений развития Украины станут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности, а также возможности от технологий к агропромышленному комплексу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей национального информационного телемарафона Наталье Мосийчук.

— Возможности в Украине большие: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один, — это направление безопасности, — отметил глава государства.

По словам президента, Украина откликнулась на запрос партнеров, который касается проведения форума в сфере military tech (военных технологий). Он состоится в октябре на территории Украины. Зеленский не исключает, что возможны новые заключенные контракты.

В то же время Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования образца НАТО. На предприятиях Укроборонпрома запущено несколько программ, среди которых есть и ракетные.

Сейчас Украина производит вооружение Нептун, StuG, Корсар, а объемы значительно увеличиваются. Также было налажено системное производство артиллерии образца НАТО. По мнению президента, этого мало для фронта, но сейчас уже значительно больше, чем было раньше.

Читайте также
В каждом из подразделений запросы очень четкие: Зеленский о самолетах и усилении Украины
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины

Война в Украине, виробництво, Владимир Зеленский, НАТО, Украина-НАТО, українські військові, Украинское оружие, Укроборонпром
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина может остаться одна: Зеленский о рисках в случае перехода войны в РФ
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Украина готова воевать долго, не теряя людей, как Израиль — Зеленский
Володимир Зеленський
В каждом из подразделений запросы очень четкие: Зеленский о самолетах и усилении Украины
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Боевой потенциал РФ трещит: что произошло на фронте за неделю
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства — Зеленский
Зеленський
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь