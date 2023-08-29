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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ пытается заманить на войну жителей беднейших регионов высокими зарплатами — разведка Британии

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Жителей беднейших регионов Российской Федерации заманивают на полномасштабную войну против Украины с помощью высоких зарплат. Однако этот шаг не помогает Кремлю набрать необходимое количество добровольцев для участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. По данным британской разведки, после вторжения в Украину военная служба в Вооруженных силах России стала немного прибыльнее, чем была раньше.

— Вполне вероятно, что зарплата и дополнительные льготы станут сильным стимулом для людей, особенно из бедных регионов России. Однако Россия по-прежнему вряд ли достигнет поставленной цели по набору добровольцев в ряды армии, — говорится в сообщении.

Так, 4 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин сообщил, что лейтенант РФ получает около 81,2 тыс. рублей в месяц. В октябре 2022 года он заявил, что мобилизованные рядовые солдаты будут получать 195 тыс. рублей в месяц.

В Минобороны отмечают, что многие московские младшие чины, которые воюют против Украины, сейчас получают более 200 тыс. рублей в месяц. Это более чем вдвое превышает среднюю зарплату на территории России (72,9 тыс. рублей).

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Источник: Минобороны Британии

Армия России, Война в Украине, військовослужбовці, мобілізація, Росія
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