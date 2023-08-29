РФ намагається заманити на війну жителів найбідніших регіонів високими зарплатами – розвідка Британії

Жителів найбідніших регіонів Російської Федерації заманюють на повномасштабну війну проти України за допомогою високих зарплат. Проте цей крок не допомагає Кремлю набрати необхідну кількість добровольців для участі в бойових діях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. За даними британської розвідки, після вторгнення в Україну військова служба у Збройних силах Росії стала трохи прибутковішою, ніж була раніше.

– Цілком ймовірно, що зарплата і додаткові пільги стануть сильним стимулом для людей, особливо з бідних регіонів Росії. Однак Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до лав армії, – йдеться у повідомленні.

Так, 4 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін повідомив, що лейтенант РФ отримує близько 81,2 тис. рублів на місяць. У жовтні 2022 року він заявив, що мобілізовані рядові солдати отримуватимуть 195 тис. рублів на місяць.

У Міноборони зазначають, що багато московських молодших чинів, які воюють проти України, зараз отримують понад 200 тис. рублів на місяць. Це більше ніж вдвічі перевищує середню зарплату на території Росії (72,9 тис. рублів).

Джерело: Міноборони Британії

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