Организация Объединенных Наций при участии Турецкой Республики подготовила новые предложения для возобновления действия зернового соглашения. Они предусматривают подключение дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве 2 сентября заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции. Стороны считают, что это может стать подходящей основой для возрождения инициативы.

По данным агентства, важнейшие элементы пакета – включение европейской дочерней компании Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.

— В то время как Турция, координируя свои дипломатические усилия с ООН, продолжает реанимировать Черноморскую зерновую инициативу, другие альтернативы этой сделке создают проблемы с безопасностью и стоимостью, — отмечается в сообщении.

Anadolu напоминает, что среди требований России для восстановления зерновой сделки есть такие пункты, как повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей в Россию, а также отмена ограничений на страхование судов и запрета на доступ к портам.

Напомним, что в июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в реализации Черноморской зерновой инициативы. Чтобы убедить Россию согласиться на сделку, был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым представители ООН согласились помочь России наладить экспорт продовольствия и удобрений на внешние рынки.

Однако 17 июля 2023 года, в день завершения одного из периодов действия зерновой сделки, и после взрывов на Крымском мосту, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновой сделке.

Кремль согласился возобновить участие в зерновой сделке, но после выполнения следующих условий — подключения Россельхозбанка к SWIFT, отмены запрета на доступ в порты, возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокирования ряда зарубежных активов и счетов.

В начале августа президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении возродить Черноморское зерновое соглашение в расширенном объеме и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу для мира между РФ и Украиной.

Издание Bild со ссылкой на эксперта сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может вернуться к зерновой сделке из-за давления Турции и Китая.

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