ООН і Туреччина погодилися на умови Кремля заради зернової угоди – ЗМІ

Організація Об’єднаних Націй за участю Турецької Республіки підготувала нові пропозиції для відновлення дії зернової угоди. Вони передбачають підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива у Європі.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на прес-конференції у Москві 2 вересня заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини. Сторони вважають, що це може стати підходящою основою для відродження ініціативи.

За даними агентства, найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку (Россельхозбанк) до системи SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива в Європі.

– У той час як Туреччина, координуючи свої дипломатичні зусилля з ООН, продовжує реанімувати Чорноморську зернову ініціативу, інші альтернативи цій угоді створюють проблеми з безпекою і вартістю, – йдеться у повідомленні.

Агентство Anadolu нагадує, що серед вимог Росії для відновлення зернової угоди є такі пункти, як повторне підключення Россельхозбанку до системи SWIFT, відновлення поставок сільськогосподарської техніки і запчастин до Росії, а також скасування обмежень на страхування суден і заборони на доступ до портів.

Нагадаємо, що в липні 2022 року ООН і Туреччина виступили посередниками в реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Щоб переконати Росію погодитися на угоду, було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого представники ООН погодилися допомогти Росії налагодити експорт продовольства і добрив на зовнішні ринки.

Однак 17 липня 2023 року, в день завершення одного з періодів дії зернової угоди та після вибухів на Кримському мосту, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди.

Кремль погодився відновити участь у зерновій угоді, але після виконання наступних умов – підключення Россельхозбанка до SWIFT, скасування заборони на доступ в порти, відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблокування низки закордонних активів і рахунків.

На початку серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про намір відродити Чорноморську зернову угоду в розширеному обсязі та закликав західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру між РФ та Україною.

Видання Bild із посиланням на експерта повідомило, що російський диктатор Володимир Путін може повернутися до зернової угоди через тиск Туреччини та Китаю.

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