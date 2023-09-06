Мы не можем говорить на 100%, что Пригожин погиб – Юсов

Украинская разведка сомневается относительно гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа в Тверской области России.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По поводу Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно, – сказал он.

Юсов отметил, что, возможно, через некоторое время Пригожин может где-то появиться.

– Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Относительно самого главаря ЧВК, считаю, что надо еще некоторое время подождать. Мы должны оперировать подтвержденными фактами, нужно подождать, – отметил представитель ГУР.

Напомним, американские чиновники заявили, что самолет, на борту которого находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, разбился в результате заговора с целью убийства.

Источник : Укринформ

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