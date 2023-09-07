Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели

завод салют москва

В Москве произошел пожар на заводе Салют — одном из крупнейших предприятий России по производству двигателей для авиации.

Информацию об этом в четверг, 7 сентября, распространили российские Telegram-каналы.

Сообщалось, что на заводе Салют загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Из здания эвакуировали людей, а пожару присвоили повышенный уровень опасности.

Сейчас смотрят

Telegram-канал Mash писал, что из окон третьего этажа здания “валит густой черный дым”.

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в вентиляционной камере склада микроэлектроники.

Впоследствии поступило уточнение, что пожар якобы ликвидировали. Местные власти сообщили, что площадь возгорания составляла “всего 6 квадратных метров”.

Накануне сообщалось о пожаре в российском Шебекино на Белгородщине. Возгорание произошло на территории предприятия ООО Белсинтез, занимающегося производством лакокрасочной продукции.

Читайте также
В Москве возле вокзала произошел пожар
В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели

Москва, Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Столтенберг сожалеет, что РФ избежала ответственности за Грузию и Крым
Єнс Столтенберг у Києві
Бойцы Гвардии наступления подняли украинские флаги в селах Строевка и Тополя на границе с РФ
прапор на Херсонщині
Победители ЧМ, Олимпиад и юниоры: российские атлеты массово меняют гражданство
Грачова і Квят
Перед саммитом G20. Китай сменил нейтральность на более проукраинскую позицию — Bloomberg
Китай
США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у подсанкционных олигархов
Ентоні Блінкен

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Поддержка Украины не ослабнет: заявления накануне саммита G20
В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь