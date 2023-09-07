В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят авиадвигатели

В Москве произошел пожар на заводе Салют — одном из крупнейших предприятий России по производству двигателей для авиации.

Информацию об этом в четверг, 7 сентября, распространили российские Telegram-каналы.

Сообщалось, что на заводе Салют загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Из здания эвакуировали людей, а пожару присвоили повышенный уровень опасности.

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Telegram-канал Mash писал, что из окон третьего этажа здания “валит густой черный дым”.

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в вентиляционной камере склада микроэлектроники.

Впоследствии поступило уточнение, что пожар якобы ликвидировали. Местные власти сообщили, что площадь возгорания составляла “всего 6 квадратных метров”.

Накануне сообщалось о пожаре в российском Шебекино на Белгородщине. Возгорание произошло на территории предприятия ООО Белсинтез, занимающегося производством лакокрасочной продукции.

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