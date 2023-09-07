У Москві спалахнула пожежа на заводі, де виготовляють авіадвигуни
У Москві сталася пожежа на заводі Салют – одному з найбільших підприємств Росії з виробництва двигунів для авіації.
Інформацію про це у четвер, 7 вересня, поширили російські Telegram-канали.
Повідомлялося, що на заводі Салют зайнялася лабораторія, де зберігався горючий натрій. Із будівлі евакуювали людей, а пожежі надали підвищений рівень небезпеки.
Telegram-канал Mash писав, що з вікон третього поверху будівлі “валить густий чорний дим”.
За даними Telegram-каналу Baza, пожежа сталася у вентиляційній камері складу мікроелектроніки.
Згодом надійшло уточнення, що пожежу нібито ліквідували. Місцева влада повідомила, що площа займання становила “всього 6 квадратних метрів”.
Напередодні повідомлялося про пожежу у російському Шебекіно на Бєлгородщині. Займання сталося на території підприємства ТОВ Белсинтез, що займається виробництвом лакофарбової продукції.
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