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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Москві спалахнула пожежа на заводі, де виготовляють авіадвигуни

завод салют москва

У Москві сталася пожежа на заводі Салют – одному з найбільших підприємств Росії з виробництва двигунів для авіації.

Інформацію про це у четвер, 7 вересня, поширили російські Telegram-канали.

Повідомлялося, що на заводі Салют зайнялася лабораторія, де зберігався горючий натрій. Із будівлі евакуювали людей, а пожежі надали підвищений рівень небезпеки.

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Telegram-канал Mash писав, що з вікон третього поверху будівлі “валить густий чорний дим”.

За даними Telegram-каналу Baza, пожежа сталася у вентиляційній камері складу мікроелектроніки.

Згодом надійшло уточнення, що пожежу нібито ліквідували. Місцева влада повідомила, що площа займання становила “всього 6 квадратних метрів”.

Напередодні повідомлялося про пожежу у російському Шебекіно на Бєлгородщині. Займання сталося на території підприємства ТОВ Белсинтез, що займається виробництвом лакофарбової продукції.

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Москва, Пожежа, Росія
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