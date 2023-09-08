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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Естонії змінюють умови тимчасового захисту українців: які нововведення

В Естонії змінюють умови тимчасового захисту українців: які нововведення
Фото: Pexels

В Естонії продовжили терміни тимчасового захисту українським біженцям до півтора року. Раніше він надавався на 12 місяців.

Нові правила набудуть чинності з 10 вересня 2023 року.

Тепер статус надаватимуть і продовжуватимуть одразу до березня 2025 року.

Зараз дивляться

– Введенням цієї зміни ми заощадимо час як військовим біженцям, так і Департаменту поліції та прикордонної охорони. Якби ми продовжили дотримуватися нинішньої практики, то наступної зими нам потрібно було б продовжувати тимчасовий захист військових біженців на кілька місяців. Довелося б даремно “ганяти” людей, які втекли від війни, – пояснила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пилдма.

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В Естонії змінюють умови тимчасового захисту українців: які нововведення

Зміни стосуватимуться і порядку продовження тимчасового захисту. Для продовження статусу потрібно буде зробити в бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони нове фото на документ.

Крім того, людям можуть ставити додаткові питання щодо обставин їхнього прибуття до Естонії.

– Таким чином ми забезпечимо, щоб людині було видано документ із новим фото, і додатково зможемо переконатися в тому, що надаємо допомогу тим, хто справді втік до Естонії від війни, – зазначила чиновниця.

Джерело: postimees.ee

Біженці, Війна в Україні, Естонія, Переселенці
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