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Марта Бондаренко, редактор ленты

Расширение ЕС является необходимостью из-за войны в Украине — глава МИД Германии

Анналена Бербок

Расширение Европейского Союза — это необходимое геополитическое последствие российского военного вторжения в Украину.

Об этом во время визита в Киев заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

По ее словам, даже под градом бомб и перед российскими танками Украина уверенно и решительно движется в Европейский Союз. Украина защищает не только свою свободу, но и каждого европейца.

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— Мы рассматриваем расширение ЕС как необходимое геополитическое последствие российской войны. И мы оказываем Украине решительную поддержку на пути в Европейский Союз, — заявила Анналена Бербок, подчеркнув, что Украина имеет статус кандидата.

Сейчас в ЕС готовят решение о начале переговоров относительно вступления.

Анналена Бербок отметила впечатляющие результаты относительно судебной реформы и законодательства о СМИ. Но еще предстоит путь к реализации антиолигархического закона и борьбы с коррупцией.

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Расширение ЕС является необходимостью из-за войны в Украине — глава МИД Германии

Война в Украине, Німеччина, Украина-ЕС
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