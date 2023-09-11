Розширення ЄС є необхідністю через війну в Україні – голова МЗС Німеччини
Розширення Європейського Союзу — це необхідний геополітичний наслідок російського військового вторгнення в Україну.
Про це під час візиту до Києва заявила Анналена Бербок, очільниця МЗС Німеччини.
За її словами, навіть під градом бомб і перед обличчям російських танків Україна впевнено і рішуче рухається до Європейського Союзу. Україна захищає не тільки свою свободу, а й кожного європейця.
— Ми розглядаємо розширення ЄС як необхідний геополітичний наслідок російської війни. І ми надаємо Україні рішучу підтримку на шляху до Європейського Союзу, — заявила Анналена Бербок, підкресливши, що Україна має статус кандидата.
Наразі в ЄС готують рішення про початок переговорів щодо вступу.
Анналена Бербок відзначила виняткові результати щодо судової реформи та законодавства про ЗМІ. Але ще попереду шлях до реалізації антиолігархічного закону та боротьби з корупцією.
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