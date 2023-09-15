Аналитики обнародовали результаты выполнения Парижского климатического соглашения

Мир далек от практического выполнения задач Парижского климатического соглашения.

Об этом говорится в долгосрочном прогнозе группы исследователей Wood Mackenzie, который содержит анализ состояния мирового климата, а также информацию о том, сколько может стоить исправление ситуации, сообщает американское издание Axios.

Согласно документу, базовый сценарий исследователей, который моделирует эволюцию текущей политики и технологических тенденций, демонстрирует рост температуры на 2,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Отмечается, что даже сегодняшний уровень потепления уже имеет опасные последствия в виде природных катаклизмов на планете.

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— Самая амбициозная цель Парижского климатического соглашения – достижение к 2050 году нулевого уровня выбросов, установленного на уровне 1,5°C. Однако это требует ежегодных инвестиций в размере $2,7 трлн, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что определенные обязательства по нулевому уровню выбросов охватывают 88% мировых вредных выбросов.

В то же время, отмечают исследователи, на самом деле ситуация не соответствует амбициям – ни одна большая страна даже не приблизилась к промежуточным целям на 2030 год.

— Возобновляемые источники энергии быстро распространяются, но также сталкиваются с препятствиями на фоне высоких процентных ставок, инфляции расходов. Воплощение Парижского соглашения, — это не только большие финансовые средства. Существуют насущные потребности, связанные с получением разрешений и ограничениями в цепочке поставок, — сообщается в отчете.

В то же время, отмечает издание, анализ Wood Mackenzie несколько отличается от выводов Международного энергетического агентства (МЭА).

Аналитик агентства Дэвид Браун отметил, что спрос на нефть и природный газ достигнет пика уже в текущем десятилетии. В то же время, согласно базовому сценарию исследователей Wood Mackenzie, спрос на нефть достигнет пика в начале 2030-х годов, а на газ – в 2035-2040 годах. В то же время, спрос на нефть в 2050 году прогнозируется на уровне 92 млн баррелей в день.

Парижское климатическое соглашение – принято 12 декабря 2015 года на конференции Организации Объединенных Наций по проблемам климата. Документ подписали представители 196 государств мира.

Соглашение обязывает страны мира сократить выбросы парниковых газов, что будет способствовать ограничению негативных последствий вероятного глобального потепления.

Согласно статье 2, целью соглашения является активизировать осуществление Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В частности, удержать рост глобальной средней температуры немного ниже 2°C и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5°C.

Напомним, в 2021 году в отчете общественной организации Climate Action Tracker сообщалось, что только одна страна мира движется к полному выполнению условий Парижского климатического соглашения.

В ноябре 2019 года США официально уведомили ООН о начале процедуры выхода, а 4 ноября 2020 года официально вышли из Парижского климатического соглашения. Тогдашний президент Дональд Трамп считал, что соглашение возлагает несправедливые ограничения на США.

В феврале 2021 года, сразу же после инаугурации, новоизбранный президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны к участию в соглашении.

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