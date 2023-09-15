Аналітики оприлюднили результати виконання Паризької кліматичної угоди

Світ далекий від практичного виконання завдань Паризької кліматичної угоди.

Про це йдеться у довгостроковому прогнозі групи дослідників Wood Mackenzie, що вміщує аналіз стану світового клімату, а також інформацію про те, скільки може коштувати виправлення ситуації, повідомляє американське видання Axios.

Згідно з документом, базовий сценарій дослідників, що моделює еволюцію поточної політики і технологічних тенденцій, демонструє зростання температури на 2,5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем. Зазначається, що навіть сьогоднішній рівень потепління вже має небезпечні наслідки у вигляді природних катаклізмів на планеті.

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– Найамбітніша мета Паризької кліматичної угоди – досягнення нульового рівня викидів у 2050 році, що дорівнює 1,5°C. Однак це потребує щорічних інвестицій у розмірі $2,7 трлн, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що певні зобов’язання щодо нульового рівня викидів охоплюють 88% світових шкідливих викидів.

Водночас, зазначають дослідники, насправді ситуація не відповідає амбіціям – жодна велика країна навіть не наблизилася до проміжних цілей на 2030 рік.

– Відновлювані джерела енергії швидко поширюються, але також стикаються з перешкодами на тлі високих процентних ставок, інфляції витрат тощо. Втілення Паризької угоди, – це не лише великі фінансові кошти. Існують нагальні потреби, пов’язані з отриманням дозволів та обмеженнями в ланцюжку поставок, – повідомляється у звіті.

Водночас, зазначає видання, аналіз Wood Mackenzie дещо відрізняється від висновків Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Аналітик агентства Девід Браун зазначив, що попит на нафту і природний газ досягне піку вже у поточному десятилітті. Водночас, згідно з базовим сценарієм дослідників Wood Mackenzie, попит на нафту сягне піку на початку 2030-х років, а на газ – у 2035-2040 роках. Водночас, попит на нафту у 2050 році прогнозується на рівні 92 млн барелів на день.

Паризька кліматична угода – ухвалена 12 грудня 2015 року на конференції Організації Об’єднаних Націй із проблем клімату. Документ підписали представники 196 держав світу.

Угода зобов’язує країни світу скоротити викиди парникових газів, що сприятиме обмеженню негативних наслідків імовірного глобального потепління.

Згідно зі статтею 2, мета угоди – активізувати виконання Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Зокрема, утримати зростання глобальної середньої температури дещо нижче 2°C і докласти зусиль для обмеження зростання температури не вище 1,5°C.

Нагадаємо, у 2021 році у звіті громадської організації Climate Action Tracker повідомлялося, що лише одна країна світу рухається до повного виконання умов Паризької кліматичної угоди.

У листопаді 2019 року США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу, а 4 листопада 2020 року офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди. Тодішній президент Дональд Трамп вважав, що угода покладає несправедливі обмеження на США.

У лютому 2021 року, одразу ж після інавгурації, новообраний президент США Джо Байден підписав указ про повернення країни до угоди.

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