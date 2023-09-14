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Пентагон создал новую команду для мониторинга использования Украиной помощи США

Пентагон
Фото: Depositphotos

Минобороны США создало в Украине новую команду для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием этих средств.

Об этом сообщает CNN.

Генеральный инспектор американского ведомства сообщил, что высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала.

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— Персонал, который будет базироваться в посольстве США в Киеве, будет осуществлять мониторинг американской помощи, которая с начала работы администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов, — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря генинспектора Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что инспекция США, ответственная за линию материально-технической помощи, показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету вооружения и военной техники, предоставленных Украине для защиты от полномасштабной российской агрессии.

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Вашингтон, США

Источник: CNN
Война в Украине, військова допомога, Пентагон, США, Украина
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