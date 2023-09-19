Попытка воспользоваться геополитической ситуацией: что происходит в Нагорном Карабахе

Азербайджан 19 сентября объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. Сейчас в регионе продолжаются обстрелы между азербайджанской и армянской армиями.

Политолог Алексей Якубин считает, что Азербайджан решил воспользоваться геополитической ситуацией и начать военные действия в Нагорном Карабахе.

— Азербайджан решил воспользоваться ситуацией, в которой оказалась Армения. Ранее Армения надеялась на защиту российских миротворцев, но сейчас страна начала отдаляться от ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. – Ред.) и демонстрировать готовность сотрудничать с Западом, — сказал эксперт в комментарии Фактам ICTV.

Якубин отметил, что российские войска под видом миротворцев находятся в Карабахе, но они не выполняют там свою миссию, поскольку РФ просто “играет в геополитическую игру”.

Сейчас смотрят

— Россия сейчас раздражена Арменией и тем, что страна “начала вставлять палки в колеса” в контектсе в ОДКБ. РФ воспринимает это как потерю своих геополитических влияний в регионе. Ереван стал рассматривать вопрос о принятии Римского статута, а для Путина это очень болезненно. Армения поняла, что никоим образом не может положиться на Россию, поэтому ищет контакта с Западом, — сказал он.

Политолог уверен, что это локальный конфликт и Азербайджан не будет вторгаться на международно признанную территорию Армении, поскольку есть риск получить западные санкции.

Военный эксперт Александр Коваленко также считает, что уровень нынешнего противостояния в Нагорном Карабахе не достигнет уровня 44-дневной войны 2020.

— У Армении нет ресурса для сопротивления на уровне трехлетней давности и основные столкновения будут локального, но не глобального характера, — подчеркнул эксперт.

В то же время доктор исторических наук Павел Гай-Нижник заявил, что на самом деле целью операции в Нагорном Карабахе является “зачистка российских и армянских подразделений, их разведывательных служб, подполья”.

— Сейчас перекрыто сообщение над Арменией, таким образом страна заблокирована и с воздуха, и со всех сторон. Это свидетельствует о том, что российская ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — Ред.), членом которой является Армения, не способна противостоять. Армения уже подняла несколько вопросов о том, стоит ли ей находиться в ОДКБ и, фактически, Азербайджан подталкивает ее к этому, — сказал он в комментарии Фактам ICTV.

Эксперт отметил, что так называемая антитеррористическая операция должна показать государствам-членам ОДКБ, что “Россия на самом деле слабая, не способна ни защитить, ни отреагировать на любые действия, по крайней мере, в Закавказье”.

По словам Гай-Нижника, события в Нагорном Карабахе будут иметь влияние и на войну в Украине.

В частности, Казахстан может пересмотреть политику в отношении России и закрыть свое пространство для передачи стране-агрессору подсанкционных товаров.

— Мифы о могуществе России, силе ее дипломатии и мощных вооруженных силах разрушаются. Это еще больше побудит страны ОДКБ, в частности Центральной Азии и Кавказа, дистанцироваться от РФ. Мы знаем, что Центральная Азия, в частности Казахстан, является фактически “дырой”, через которую нарушаются санкции и изоляция России. Из-за блокирования РФ Казахстан может наконец закрыть свое пространство для передачи подсанкционных товаров, особенно военного назначения, — пояснил историк.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.