Спроба скористатися геополітичною ситуацією: що відбувається у Нагірному Карабаху

Азербайджан 19 вересня оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. Зараз у регіоні тривають обстріли між азербайджанською та вірменською арміями.

Політолог Олексій Якубін вважає, що Азербайджан вирішив скористатися геополітичною ситуацією і розпочати воєнні дії у Нагірному Карабаху.

– Азербайджан вирішив скористатися ситуацією, в якій опинилася Вірменія. Раніше Вірменія сподівалася на захист російських миротворців, але зараз країна почала віддалятися від ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку. – Ред.) і демонструвати готовність співпрацювати із Заходом, – сказав експерт у коментарі Фактам ICTV.

Якубін зазначив, що російські війська під виглядом миротворців перебувають в Карабаху, але вони не виконують там свою місію, оскільки РФ просто “грає в геополітичну гру”.

Зараз дивляться

– Росія зараз роздратована Вірменією і тим, що країна “почала ставити палиці в колеса” в контексті ОДКБ. РФ сприймає це як втрату своїх геополітичних впливів в регіоні. Єреван розглядає питання про прийняття Римського статуту, а для Путіна це дуже болісно. Вірменія зрозуміла, що жодним чином не може покластися на Росію, тому шукає контакту із Заходом, – заявляє експерт.

Політолог впевнений, що це локальний конфлікт і Азербайджан не буде вторгатися на міжнародно визнану територію Вірменії, оскільки є ризик потрапити під західні санкції.

Військовий експерт Олександр Коваленко також вважає, що рівень нинішнього протистояння у Нагірному Карабаху не досягне рівня 44-денної війни 2020 року.

– У Вірменії немає ресурсу для опору на рівні трирічної давності, тож основні зіткнення будуть локального, але не глобального характеру, – наголосив він.

Водночас доктор історичних наук Павло Гай-Нижник заявив, що насправді метою операції у Нагірному Карабаху є “зачистка російських і вірменських підрозділів, їхніх розвідувальних служб, підпілля”.

– Наразі перекрите сполучення над Вірменією, таким чином країна заблокована і з повітря, і з усіх боків. Це свідчить про те, що російська ОДКБ, членом якої є Вірменія, не здатна протистояти. Вірменія вже порушила кілька питань щодо того, чи варто їй перебувати в ОДКБ – і, фактично, Азербайджан піштовхує її до цього, – сказав він.

Експерт наголосив, що так звана антитерористична операція має показати державам-членам ОДКБ, що “Росія насправді слабка, не здатна ні захистити, ні відреагувати на будь-які дії, принаймні, у Закавказзі”.

За словами Гай-Нижника, події у Нагірному Карабаху матимуть вплив і на війну в Україну.

Зокрема, Казахстан може переглянути політику щодо Росії і закрити свій простір для передання країні-агресору підсанкційних товарів.

– Міфи про могутність Росії, силу її дипломатії та потужні Збройні сили руйнуються. Це ще більше спонукатиме країни ОДКБ, зокрема Центральної Азії та Кавказу, дистанціюватися від РФ. Ми знаємо, що Центральна Азія, зокрема Казахстан, є фактично “дірою”, через яку порушуються санкції й ізоляція Росії. Через блокування РФ Казахстан може нарешті закрити свій простір для передання підсанкційних товарів, особливо військового призначення, – пояснив історик.

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