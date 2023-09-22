Угрожали нацбезопасности: Болгария высылает священнослужителя РПЦ и двух белорусов

Гражданин России и двое белорусов были выдворены из Болгарии из-за “угрозы нацбезопасности страны”.

Об этом сообщает Государственное агентство нацбезопасности Болгарии, пишет Sofia Globe.

Как заявило посольство РФ в Болгарии, одним из них является священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ), настоятель Подворья Московского патриархата в Софии архимандрит Вассиан (в миру — Николай Змеев). Двое других лиц были служителями храма Св. Николая Мирликийского.

Сейчас смотрят

Государственное агентство нацбезопасности Болгарии отметило, что трем выдворенным лицам запрещен въезд в Болгарию на 5 лет. Им выдали приказ о выдворении с лишением права на проживание.

— Меры были введены в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария, — сообщает ведомство.

Отмечается, что вышеупомянутые лица “связаны с реализацией различных элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.