Угрожали нацбезопасности: Болгария высылает священнослужителя РПЦ и двух белорусов
Гражданин России и двое белорусов были выдворены из Болгарии из-за “угрозы нацбезопасности страны”.
Об этом сообщает Государственное агентство нацбезопасности Болгарии, пишет Sofia Globe.
Как заявило посольство РФ в Болгарии, одним из них является священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ), настоятель Подворья Московского патриархата в Софии архимандрит Вассиан (в миру — Николай Змеев). Двое других лиц были служителями храма Св. Николая Мирликийского.
Государственное агентство нацбезопасности Болгарии отметило, что трем выдворенным лицам запрещен въезд в Болгарию на 5 лет. Им выдали приказ о выдворении с лишением права на проживание.
— Меры были введены в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария, — сообщает ведомство.
Отмечается, что вышеупомянутые лица “связаны с реализацией различных элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов”.
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