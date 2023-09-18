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В Болгарии на побережье нашли беспилотник со взрывчаткой на побережье

Болгарія, пляж
Фото: Depositphotos

На Черноморском курорте Болгарии на побережье обнаружили беспилотник со взрывчаткой.

Как рассказали в Минобороны страны это произошло ночью, в районе причала в Тюленево.

В оборонном ведомстве отметили, что военные проверят объект и после этого примут решение о месте его утилизации.

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Как сообщает Nova.bg, беспилотник имеет длину от 3 до 3,5 метров, а взрывная часть составляет около 50-60 см.

В районе есть рестораны и гостиницы, заведения простаивают 10 часов. Гости отеля неподалеку, видели дрон, который плавал в море в нескольких километрах от скал, где его снимали.

Отмечается, что Болгария является членом НАТО, а место где нашли БпЛА расположено всего в 70 км от границы с Румынией.

Напомним, Румыния начинает строительство укрытий для жителей села Плауру. Причиной стали регулярные атаки россиян по украинским портам и падение российских дронов-камикадзе на румынском берегу Дуная.

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Румунія

Безпілотники, Болгария, Румунія
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