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Загрожували нацбезпеці: Болгарія висилає священнослужителя РПЦ та двох білорусів

Болгарія - прапор
Фото: Pexels

Громадянин Росії та двоє білорусів були видворенні з Болгарії через “загрозу нацбезпеці країни”.

Про це повідомляє Державне агентство нацбезпеки Болгарії, пише Sofia Globe.

Як заявило посольство РФ у Болгарії, одним з них є священнослужитель Російської православної церкви (РПЦ), настоятель Подвір’я Московського патріархату у Софії архімандрит Вассіан (у миру – Микола Змєєв). Двоє інших осіб були служителями храму Св. Миколая Мирлікійського.

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Державне агентство нацбезпеки Болгарії зазначило, що трьом видворенним особам заборонений в’їзд до Болгарії на 5 років. Їм видали наказ про видворення з позбавленням права на проживання.

– Заходи були запровадженні в зв’язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія, – повідомляє відомство.

Зазначається, що вищезгадані особи “пов’язані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії РФ щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів”.

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Білорусь, Болгарія, Національна безпека, Росія, РПЦ
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