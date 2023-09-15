Румыния закрыла небо у границы с Украиной и готова сбивать российские Шахеды

Румыния закрыла небо в 30-километровой зоне возле границы с Украиной. Запрет касается самолетов и беспилотников в северной области Добруджа, расположенной между дунайскими портами Сулина и Галац.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии в документе, обнародованном 15 сентября.

— Ни одному пилотируемому или беспилотному летательному аппарату не разрешается летать в этих запрещенных зонах, за исключением государственных самолетов, — говорится в документе.

Сейчас смотрят

Тем временем заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что Вооруженные силы страны готовы сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее угрозу.

По его словам, в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае вдоль румынской территории, в районе дельты Дуная разместили около 600 военнослужащих и радиолокационные системы, сообщает Digi24.

— Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны, и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии, — сказал генерал.

Георгица Влад также не исключил, что Румыния может применять свою ПВО против российских беспилотников.

— В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии, — сказал генерал.

Our scoop from yesterday in English: General in the #NATO country #Romania says the the army is placing troops and air defense at the the Danube delta. “We are ready to imply all the military power to defend Romanian territory.” pic.twitter.com/wSS6REjYjF — Elin Jönsson (@ElinJonssonSVT) September 15, 2023

Напомним, в течение последних двух месяцев российские военные почти каждую ночь атакуют украинские порты на Дунае беспилотниками Shahed-136/131, разрушая портовую и зерновую инфраструктуру.

За последние две недели на румынском берегу Дуная трижды находили обломки российских дронов. Первая находка датируется 6 сентября. Второй раз обломки российских Shahed обнаружили 9 сентября, а третий раз — 13 сентября после очередного обстрела украинской территории вдоль Дуная.

Власти Румынии планируют эвакуировать жителей сел, возле которых нашли обломки дронов. А румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям усилил меры гражданской защиты населения в районах на берегу Дуная.

Кроме того, Румыния начала строительство укрытий для жителей села Плауру, расположенного напротив города Измаил, где нашли наибольшее количество обломков вражеских Shahed-136/131.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.