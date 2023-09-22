Падіння уламків дронів РФ у Румунії є проблемою, яку слід вирішити – Йоганніс

Російські військові безпілотники не атакують Румунію, але створюють “реальну проблему”. Падіння їхніх уламків на території країни неприйнятне.

Про це на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Agerpres.

Він нагадав, що на території країни тричі знаходили останки дронів. Постраждалих внаслідок падіння їхніх решток немає, але, зауважив румунський лідер, “це не означає, що ці інциденти не мають значення”.

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Клаус Йоганніс також підкреслив, що російські війська атакують порти українського узбережжя задля унеможливлення транзиту зерна. Він сказав, що ці атаки є воєнними злочинами, адже спрямовані проти цивільних цілей, інфраструктури та людей, які працюють у портах.

Президент Румунії також зазначив, що після інцидентів із безпілотниками вони обговорили ситуацію з країнами-союзниками та посилили протиповітряну оборону в цьому районі для захисту громадян.

– Хоча напади Росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують нашу державу, але те, що їх шматки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати, – сказав він.

Глава держави додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю біля постраждалих від атак територій, бояться, але розуміють важливість підтримки України, адже розуміють, що “можуть бути наступними”.

Падіння уламків російських дронів у Румунії

Після виходу Росії з зернової угоди у липні, війська агресора постійно руйнують портову і зернову інфраструктуру українських портів на Дунаї атаками безпілотників Shahed-136/131.

За останні кілька тижнів на березі Дунаю в Румунії військові тричі виявляли уламки російських дронів. Уперше залишки “Шахедів” знайшли 6 вересня, вдруге – 9 вересня, а втретє – 13 вересня. Дати знахідок співпадають з обстрілами росіянами українських портів.

15 вересня Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні біля кордону з Україною. Військові країни заявили, що готові застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

Також румунський уряд почав будівництво укриттів для жителів села Плауру, що розташоване навпроти міста Ізмаїл, де виявили найбільшу кількість уламків ворожих Shahed-136/131.

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