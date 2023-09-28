Способствуют производству Shahed: США ввели санкции против компаний из Китая, Ирана, Турции и ОАЭ

27 сентября Министерство финансов США объявило о санкциях против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Они способствовали поставке компонентов для иранской программы по производству дронов.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Кроме того, данные лица и компании способствовали поставке и финансовым транзакциям в поддержку закупки серводвигателей — критически важного компонента, используемого в иранских беспилотниках серии Shahed.

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Также в черный список США попала иранская компания Pishgam Electronic Safeh Company, которая приобрела тысячи серводвигателей для дронов на сотни тысяч долларов, и ее руководитель Хамид Резу Джангхорбан.

Санкции касаются также компании из Гонконга, которая выполнила несколько заказов на серводвигатели на сумму более миллиона долларов, а также ее представителя Фан Яна; двух турецких фирм и одной — из ОАЭ, которые способствовали финансовым операциям Ирана.

Это уже 9 раунд санкций США против иранской программы по производству беспилотников серии Shahed, призванной прекратить незаконную деятельность Ирана и отвадить его от дальнейшей вооруженной поддержки РФ.

Напомним, что 25 сентября президент США Джо Байден ввел торговые ограничения против 11 китайских и пяти российских компаний за поставки компонентов для производства беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины.

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