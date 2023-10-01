Президент Грузии считает, что после Украины Путин может напасть на Тбилиси или страны Балтии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что РФ нападет на ее страну или страны Балтии, если Украина проиграет.

Об этом она сказала LRT во время визита в Литву.

— Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военной мощи России, противостоять российской армии, унизить российскую армию, — сказала она.

По словам президента Грузии, все, что происходит в РФ — смена военачальников, бесконечные изменения военной стратегии, дело Пригожина — демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать амбиции, которые он ставил перед собой.

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Зурабишвили подчеркнула, что в Украине сейчас ведется важнейшая битва, поскольку под угрозой вся Европа.

— Чья очередь наступит? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы, — сказала лидер Грузии, отвечая, что будет, если Россию не остановить в Украине.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России.

Фото: пресс-служба президента Грузии

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