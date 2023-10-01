Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що РФ нападе на її країну або країни Балтії, якщо Україна програє.
Про це вона сказала LRT під час візиту в Литву.
– Стійкість і мужність, які демонструє Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію, – сказала вона.
За словами президентки Грузії, все, що відбувається в РФ – зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина – демонструє, що російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати амбіції, які він ставив перед собою.
Зурабішвілі наголосила, що в Україні зараз триває найважливіша битва, оскільки під загрозою вся Європа.
– Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях розташовані російські військові бази, – сказала лідерка Грузії, відповідаючи, що буде, якщо Росію не зупинити в Україні.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.
Фото: пресслужба президента Грузії
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