Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Терміново
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії

Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що РФ нападе на її країну або країни Балтії, якщо Україна програє.

Про це вона сказала LRT під час візиту в Литву.

– Стійкість і мужність, які демонструє Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію, – сказала вона.

За словами президентки Грузії, все, що відбувається в РФ – зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина – демонструє, що російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати амбіції, які він ставив перед собою.

Зараз дивляться

Зурабішвілі наголосила, що в Україні зараз триває найважливіша битва, оскільки під загрозою вся Європа.

– Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях розташовані російські військові бази, – сказала лідерка Грузії, відповідаючи, що буде, якщо Росію не зупинити в Україні.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.

Читайте також
Грузія відмовилась постачати Росії авто в обхід санкцій
Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії

Фото: пресслужба президента Грузії

Війна в Україні, Грузія, Росія, Саломе Зурабішвілі, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не тут і зараз: Сунак заперечує відправлення інструкторів для тренувань ЗСУ в Україні
Ріші Сунак
Стрілець мобільної групи ППО розповів, як визначають та чим збивають ворожі дрони
БПЛА Shahed
Серед окупантів на фронті популярний не лише алкоголь – речник Таврійського напрямку
проросійські окупанти
Вгатили по центральній площі: росіяни вбили чоловіка у Вовчанську
Обстріл Вовчанська 1 жовтня 2023
Як РФ зможе фінансувати війну в Україні у 2024 році – прогноз розвідки Британії
Російські військові

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Загальнонаціональна хвилина мовчання та подробиці атаки Шахедів! Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії
Країни ЄС заборонили в’їзд із речами з Росії: реакція росіян
Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Президентка Грузії вважає, що після України Путін може напасти на Тбілісі або країни Балтії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь