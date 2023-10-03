Отдали все, что могли: СМИ пишут, что у Британии закончилось необходимое Украине оружие

У Великобритании иссякли запасы вооружения, которое она могла бы предоставить Украине. Речь идет, например, о боеприпасах для артиллерии или системах ПВО.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванного военного высокопоставленного чиновника.

– Мы отдали столько, сколько можем себе позволить, – отметил он.

Этот неназванный чиновник сообщил, что Лондон продолжит поставлять военное оборудование для Украины. Однако сейчас наше государство нуждается в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах к артиллерии, а у Великобритании “все это закончилось”.

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По словам чиновника, Британия теперь должна поощрять другие государства предоставлять Украине больше вооружения и финансовой поддержки.

– Предоставить больше миллиардов помощи не значит предоставить миллиарды британских вооружений. Британия должна играть определенную роль в поощрении других стран предоставлять больше денег и оружия, — заявил военный чиновник.

Он также сообщил The Telegraph, что сейчас нет перспектив передать Украине большее количество британских танков, поскольку Британия “отдала практически все, что могла себе позволить”.

Что предшествовало этим заявлениям

На днях экс-министр Великобритании Бен Уоллес заявил, что до отставки просил премьера Риши Сунака выделить еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

На фоне этих комментариев Сунак выступил с заявлением, что обязательства Лондона перед Украиной “не пошатнутся”.

– Вы и дальше будете видеть, как мы оказываем существенную поддержку, — говорилось в заявлении.

С начала полномасштабного вторжения РФ Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2, реактивные системы залпового огня M270, беспилотники, ракеты малой дальности, бронетехнику, тысячи единиц противотанковых средств и крылатые ракеты Storm Shadow.

Новоназначенный министр обороны страны Грант Шеппс сообщил о планах подготовить 30 тыс. украинских военных до конца года.

Источник : The Telegraph

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