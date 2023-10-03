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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Віддали все, що могли: ЗМІ пишуть, що у Британії закінчилася потрібна Україні зброя

Велика Британія
Фото: Unsplash

У Великої Британії вичерпалися запаси озброєння, яке вона могла б надати Україні. Йдеться, наприклад, про боєприпаси для артилерії чи системи ППО.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на неназваного військового високопосадовця.

– Ми віддали стільки, скільки можемо собі дозволити, – зазначив він.

Цей неназваний посадовець повідомив, що Лондон продовжить постачати військове обладнання для України. Однак зараз наша держава потребує засобів протиповітряної оборони та боєприпасів до артилерії, а у Великої Британії “все це закінчилося”.

Зараз дивляться

За словами чиновника, Британія тепер має заохочувати інші держави надавати Україні більше озброєння та фінансової підтримки.

– Надати більше мільярдів допомоги не означає надати мільярди британських озброєнь. Британія має відігравати певну роль у заохоченні інших країн надавати більше грошей та зброї, – заявив військовий високопосадовець.

Він також повідомив The Telegraph, що наразі немає перспектив передати Україні більшу кількість британських танків, оскільки Британія “віддала практично все, що могла собі дозволити”.

Що передувало цим заявам

Днями ексміністр Великої Британії Бен Воллес заявив, що до відставки просив прем’єра Ріші Сунака виділити ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України.

На тлі цих коментарів Сунак виступив із заявою, що зобов’язання Лондона перед Україною “не похитнуться”.

– Ви й надалі бачитимете, як ми надаємо суттєву підтримку, – йшлося в заяві.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2, реактивні системи залпового вогню M270, безпілотники, ракети малої дальності, бронетехніку, тисячі одиниць протитанкових засобів та крилаті ракети Storm Shadow.

Новопризначений міністр оборони країни Грант Шеппс повідомив про плани підготувати 30 тис. українських військових до кінця року.

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Джерело: The Telegraph
Війна в Україні, Велика Британія, Зброя для України
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