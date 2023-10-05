США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
США и Европа изучают правовые возможности передать Украине около 300 млрд долларов замороженных российских активов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Техасском университете в Остине.
По его словам, около 300 млрд долларов — такова сумма замороженных российских активов, и большая часть этой суммы находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.
Поэтому США изучают юридические возможности, чтобы они и европейцы могли передать эти активы Украине.
— Мое собственное мнение таково: ты сломал, ты заплатил. И поэтому, если русские сломали, они должны за это заплатить. И один из способов сделать — использование этих активов, — сказал Блинкен.
По его словам, передачу российских активов Украине надо осуществить в правовом поле. Также европейцев нужно убедить в том, что для этого есть основания.
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