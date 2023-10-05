Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

США и Европа изучают правовые возможности передать Украине около 300 млрд долларов замороженных российских активов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Техасском университете в Остине.

По его словам, около 300 млрд долларов — такова сумма замороженных российских активов, и большая часть этой суммы находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

Сейчас смотрят

Поэтому США изучают юридические возможности, чтобы они и европейцы могли передать эти активы Украине.

— Мое собственное мнение таково: ты сломал, ты заплатил. И поэтому, если русские сломали, они должны за это заплатить. И один из способов сделать — использование этих активов, — сказал Блинкен.

По его словам, передачу российских активов Украине надо осуществить в правовом поле. Также европейцев нужно убедить в том, что для этого есть основания.

Читайте также
Замороженные в ЕС активы РФ принесут около €3 млрд прибыли – Bloomberg
Російський рубль

активи РФ, Энтони Блинкен, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российский рубль рухнул ниже 100 за доллар — FT
обвал рубля, рубль долар
Зеленский к главам МИД ЕС: Санкционного давления на Россию мало, нужно больше
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
Зеленский определил 5 шагов для усиления позиций Украины и ЕС в давлении на РФ
Володимир Зеленський
Британия ввела санкции против РФ из-за фейковых выборов на оккупированных территориях
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
Большинство в обеих партиях Конгресса США поддерживает помощь Украине – Блинкен
Ентоні Блінкен

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь