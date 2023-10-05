США та Європа шукають можливість передати Україні $300 млрд заморожених активів РФ — Блінкен

США і Європа вивчають правові можливості передати Україні близько 300 млрд доларів заморожених російських активів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу в Техаському університеті в Остіні.

За його словами, близько 300 млрд доларів — такою є сума заморожених російських активів, і більша частина цієї суми розміщена в Європі, а не в Сполучених Штатах.

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Тому США вивчають юридичні можливості, щоб вони та європейці могли передати ці активи Україні.

— Моя думка така: ти зламав, ти заплатив. І тому, якщо росіяни зламали, вони мають за це заплатити. І один зі способів зробити — використання цих активів, — сказав Блінкен.

За його словами, передання російських активів Україні треба здійснити в правовому полі. Також європейців потрібно переконати в тому, що для цього є підстави.

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