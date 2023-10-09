Ни электричества, ни еды, ни топлива: Израиль вводит тотальную блокаду Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Речь идет о блокировке доступа к электроснабжению, топливу и продовольствию.

Его заявление цитируют западные СМИ и The Times of Israel.

– Я отдал приказ о полной осаде сектора Газа. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива, все закрыто, – подчеркнул министр.

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Галант добавил, что его страна “борется со зверскими людьми”, а потому действует соответственно.

В секторе Газа проживает более 2 млн человек. Израиль контролирует ввоз и вывоз товаров на территорию через свои пограничные пункты.

Что известно о войне в Израиле

Террористическое движение ХАМАС начало свое нападение на территорию Израиля утром 7 октября с массированного ракетного удара. Боевики выпустили тысячи ракет и прорвались через заграждение на границе.

Военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта 40 Алеф, что означает официальное объявление войны.

По последним данным, число погибших в результате атаки ХАМАС превысило 700 человек. И эта цифра может расти. Судьба более сотни человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор неизвестна.

Число раненых в больницах Израиля достигло 2243 человек.

9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что израильские войска возобновили контроль над всеми городами на границе с Газой.

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