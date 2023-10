Заложники, ракетные удары и жертвы: что происходит в Израиле после атаки ХАМАСа

Израиль и ХАМАС снова находятся в состоянии активной войны после того, как палестинские боевики 7 октября начали масштабную воздушную и наземную операцию со стороны сектора Газа.

На всей территории Израиля начали звучать сирены после ракетных залпов из сектора Газа. Ответственность за нападение взял на себя ХАМАС, который заявил о пусках 5 тыс. ракет за 20 минут. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), количество выпущенных снарядов составило около 2 200.

Наземное проникновение на территорию Израиля боевиков ХАМАС является беспрецедентным событием за последние 16 лет. Боевики назвали свою операцию Наводнение.

Они прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким. ХАМАС заявил о семи захваченных населенных пунктах.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023