Заложники, ракетные удары и жертвы: что происходит в Израиле после атаки ХАМАСа

Израиль и ХАМАС снова находятся в состоянии активной войны после того, как палестинские боевики 7 октября начали масштабную воздушную и наземную операцию со стороны сектора Газа.

На всей территории Израиля начали звучать сирены после ракетных залпов из сектора Газа. Ответственность за нападение взял на себя ХАМАС, который заявил о пусках 5 тыс. ракет за 20 минут. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), количество выпущенных снарядов составило около 2 200.

Наземное проникновение на территорию Израиля боевиков ХАМАС является беспрецедентным событием за последние 16 лет. Боевики назвали свою операцию Наводнение.

Сейчас смотрят

Они прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким. ХАМАС заявил о семи захваченных населенных пунктах.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Позже вечером Армия обороны Израиля официально подтвердила, что во все населенные пункты, о захвате которых сообщал ХАМАС утром, вошли израильские военные. Там продолжаются бои.

В Израиль боевики ХАМАСа вторглись на пикапах, мотоциклах, а также использовали лодки и парапланы. В полиции Израиля заявили, что в страну проникли 200-300 боевиков ХАМАС, еще десятки скрываются на израильской территории.

Для оправдания нападения на Израиль представитель ХАМАСа Салех аль-Арури заявил, что израильские власти якобы готовили нападение на сектор Газа после праздников в следующем месяце. Сейчас в Израиле заканчивается еврейский праздник Суккот.

Военный командир ХАМАСа в Газе Мохаммед Дейф объявил о начале новой операции по освобождению мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где за последние несколько недель увеличилось количество еврейских посетителей в связи с праздниками. Он сказал, что это был лишь первый этап возобновленных усилий ХАМАСа против Израиля.

Палестинская группировка Исламский джихад заявила, что присоединилась к нападению. Кроме того, ХАМАС призвал присоединиться вооруженные группировки в Ливане к атаке на Израиль.

Израиль в состоянии войны

Нападение ХАМАСа, похоже, застало израильские службы безопасности врасплох. После атаки Израиль объявил состояние войны.

— Наш враг заплатит такую цену, какой он никогда не знал. Мы ведем войну, и мы ее выиграем, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телевизионном заявлении.

Выступая на заседании Кабинета безопасности в Тель-Авиве, Нетаньяху определил три цели для Израиля после объявления войны:

Очистить от вражеских сил, проникших на территорию, восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападениям.

Стянуть с врага огромную цену, в том числе и в секторе Газа.

Укрепить другие фронты, чтобы никто не мог по ошибке присоединиться к этой войне.

Сейчас подтверждена информация о гибели ста израильтян и ранении 908 человек, причем количество жертв, вероятно, возрастет. По сообщениям, по меньшей мере 161 палестинец погиб в Газе в результате ответных авиаударов. Также сообщается об убийстве пяти боевиков ХАМАСа на территории Израиля.

В ответ на вторжение израильские военно-воздушные силы подтвердили, что десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам и центрам оперативного управления ХАМАСа в секторе Газа.

Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции Железные мечи против палестинского движения ХАМАС.

Местные СМИ пишут, что силы ЦАХАЛ готовы к отражению атак не только на юге, но и на севере страны. Вероятно, ожидается, что ХАМАС может поддержать ливанская Хезболла.

ХАМАС хочет обменять заложников на своих соратников

Израильские военные подтвердили, что боевики ХАМАС удерживают в заложниках как гражданских, так и солдат в Газе — но не сообщили, сколько именно.

По данным телеканала N12, 50 израильтян были захвачены в заложники боевиками ХАМАСа в кибуце Бери у границы с Газой. Главарь ХАМАСа Салех аль-Арури заявил, что группировка имеет достаточно заложников, чтобы заставить Израиль освободить всех своих палестинских заключенных.

Ранее в социальных сетях выкладывали фото и видео с заложниками и расстрелянными гражданскими в Израиле.

Что говорят эксперты об атаке ХАМАСа?

Беспрецедентное нападение на Израиль с суши, моря и воздуха такое же значимое, как и нападения на США 11 сентября 2001 года. Такое мнение высказал аналитик по Ближнему Востоку Ави Иссахарофф в интервью The Times of Israel.

— Я думаю, что они хотели похитить нескольких человек, провести переговоры по ним, а не подвергнуться угрозе своего краха, который неизбежно принесет эта скоординированная атака. Все знают, что Газа заплатит очень высокую цену, — сказал Иссахарофф.

По его словам, в случае вмешательства в войну Хезболлы, произойдет открытие еще одного фронта, что приведет к большим потерям со стороны Израиля, но добавляет, что “в итоге мы можем получить конец ХАМАСа и Хезболлы”.

— Для Израиля это как 11 сентября, и если это не перерастет в большую наземную операцию, то это будет конец политической жизни этого правительства, — добавил он.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в комментарии BBC рассказал, почему Израиль не был готов к нападению ХАМАС.

— Оценка израильской разведки заключалась в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после недоразумений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашел очередной транш катарских денег и так далее, — сказал он.

Гендельман объяснил, что учитывая эти факторы считалось, что текущие требования удовлетворены и воевать они сейчас не будут. По его словам, непосредственную подготовку к операции разведка тоже не раскрыла.

— Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении, и соответственно добился неожиданных даже для себя успехов, — отметил эксперт.

Бывший сотрудник Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Джавед Али назвал нападение “ошеломляющим по своим масштабам, сложности и последствиям”.

— Иранская поддержка, вероятно, также сыграла значительную роль, учитывая давние отношения Тегерана с ХАМАС и поставки денег, оружия и тренировок, — сказал он, отметила газета NYT.

Как реагирует мир на события в Израиле?

Правительства многих стран мира, в частности США, Франции, Великобритании, Германии и Украины, осудили нападения на Израиль.

Бразилия, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, заявила, что созовет экстренное заседание для обсуждения эскалации. Миротворческие силы ООН на юге Ливана заявили, что они также усиливают свое присутствие вблизи границы с Израилем в связи с насилием.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что шокирован утренними атаками террористов ХАМАС против израильских граждан.

— Израиль имеет абсолютное право защищать себя. Мы находимся в контакте с израильскими властями, и британские граждане в Израиле должны придерживаться рекомендаций относительно путешествий, — сказал он.

О праве Израиля на самозащиту заявили также в США госсекретарь Энтони Блинкен. Также глава Белого дома Джо Байден позвонил премьеру Израиля Нетаньяху и заверил, что Вашингтон поддерживает Иерусалим.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право Израиля на самооборону не может быть поставлено под сомнение. Он выразил соболезнования “всем, чьи родные и близкие погибли в результате террористической атаки”.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нападение было “терроризмом в его самой отвратительной форме” и что “Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений”.

Между тем, Иран выразил поддержку палестинскому нападению. Информагентство INSA процитировало иранского военного командующего Рахима Сафави, который заявил: Мы приветствуем палестинских бойцов. Мы будем стоять рядом с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право защищаться от “террора поселенцев и оккупации войск”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.