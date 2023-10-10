Світ може зануритися у морок Третьої світової війни: Данілов пояснив, що показала трагедія Ізраїлю
Штучно розпалені конфлікти можуть поширюватися зі швидкістю лісової пожежі, поки світ не зануриться у морок Третьої світової війни. Події 7 жовтня в Ізраїлі мають прискорити рішення про надання Україні ресурсів для перемоги, поки є можливість ізолювати основного підпалювача.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, Заходу стає зрозуміло, хто ворог, яку небезпеку він несе, а також в чому полягає сенс боротьби та витрат.
Данілов звернув увагу, що тепер постає питання боротьби не для того, щоб захистити одну країну, інтересами якої можуть жертвувати, а за власне виживання Заходу. Терористична атака на Ізраїль не стала випадковістю, а була логічним продовженням війни, оголошеної авторитаризмом, вважає секретар РНБО.
Він наголосив, що трагедія Ізраїлю допомагає світу нарешті зрозуміти, з чим він стикнувся, по-новому оцінити роль і значення України в боротьбі проти Росії.
На думку секретаря РНБО, Росія має понести показове покарання й отримати таку поразку, яка б стала надійним запобіжником для інших охочих кинути виклик демократії. Данілов переконаний, що так звана глобальна вісь зла сформована і вимушена проявитися.
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