Готовность ХАМАСа к перемирию и заявления о блокаде: что происходило в Израиле 9 октября

С 7 октября в Израиле настоящий ад, после того, как боевики ХАМАСа объявили о начале новой масштабной военной операции против страны. Что происходит сейчас, о количестве погибших, важнейших заявлениях и оперативной ситуации — читайте в материале Фактов ICTV.

Количество погибших

По данным официальных представителей Израиля, количество погибших в стране возросло по меньшей мере до 800, 2616 получили ранения.

По информации палестинских властей, количество погибших в Газе достигло 560 людей, 2900 получили ранения.

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Десятки иностранцев были убиты или похищены боевиками ХАМАС. Так, МИД Таиланда сообщил о гибели 12 граждан, 8 раненых и 11 похищенных, МИД Непала — о 10 погибших гражданах, также 7 граждан Франции считаются пропавшими без вести.

Подтверждено, что девять американских граждан погибли в результате насилия после нападений ХАМАСа. Также известно о 10 погибших граждан Великобритании.

Из-за угрозы ряд зарубежных стран уже эвакуировали своих людей из Израиля, а именно Венгрия, Румыния, Болгария.

В Израиле украинские дипломаты вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время обстрелов. Также удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые считались пропавшими на юге Израиля.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что “никогда со времен Холокоста за один день не было убито столько евреев”.

Заявления

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что кампания по разгрому ХАМАС “только началась”. Он пообещал, что ХАМАС переживет “тяжелые и ужасные вещи”. Обращаясь к властям на юге страны, премьер-министр сказал:

— Я знаю, что вы прошли через ужасные и трудные события. Государство не оставит камня на камне, чтобы помочь вам. Ваше руководство является очень сильным в эти трудные дни, нужно время. Обнимаю вас и всех жителей. Мы все с вами, и мы победим ХАМАС силой, большой силой.

Кроме того, он пообещал довести войну против боевиков ХАМАС до победного конца.

— Эту войну навязали нам звери, прославляющие убийство женщин, детей и стариков. Зверства, совершаемые ХАМАС, не наблюдались со времен зверств ИГИЛ.

Детей связывали и казнили вместе с остальными членами их семей, молодых девушек и парней расстреливали в спину. Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. ХАМАС — это ИГИЛ. И мы победим точно так же, как просвещенный мир победил ИГИЛ. ХАМАС хотел войны, он ее получит, — сказал он.

При этом террористы ХАМАС заявили, что будут казнить пленных израильтян, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит бомбардировки сектора Газа, пишет Al Jazeera.

А в довершение, как сообщает Reuters, официальный представитель ХАМАС заявил, что движение готово к обсуждению вопроса о перемирии с Израилем. Также террористы говорят, что не будут вести переговоры о судьбе заложников в условиях боевых действий.

Кроме того, посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Россию.

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить войну и заявил, что готов поехать с миротворческой миссией в Палестину.

— Мы полностью поддерживаем действия Палестины. Потому что их земли в свое время забрал Израиль и держит в изоляции. У них нет свободы слова. Сегодня я против войны и призываю всех, чтобы они остановили эту войну, чтобы она не разошлась по всему миру. Эта война просто так не закончится, — сказал он.

В комментарии журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что хотя США считают, что Иран в значительной степени причастен к нападению боевиков ХАМАСа на Израиль, у Вашингтона сейчас нет “прямой информации”, которая бы связывала Тегеран с атакой.

– Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в целом замешан в этих нападениях, поскольку поддерживал ХАМАС в течение десятилетий… Чего у нас нет, так это прямой информации, которая свидетельствует о причастности Ирана к заказу или планированию атак, произошедших за последние несколько дней, – сообщил он в эфире телеканала ABC.

Еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи заявила, что после нападения террористов ХАМАСа на Израиль Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях.

В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что “ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС предоставляет Украине”, в том числе и события в Израиле.

Оперативная ситуация

Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Газа обстреляла ракетами южный и центральный Израиль.

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Речь идет о блокировании доступа к электроснабжению, топлива и продовольствия. В СМИ пишут, что сейчас уже полностью перекрыта пресная вода.

А командование Тыла ЦАХАЛа обратилось к жителям Израиля с просьбой подготовить условия для 3-дневного пребывания в бомбоубежищах: аптечку, фонарик с батарейками, еду и воду.

В то же время израильские военнослужащие начали наносить удары по территории Ливана. Там базируется террористическая группировка Хезболла. В СМИ сообщали, что в приграничном регионе между Израилем и Ливаном были слышны взрывы и поднимался густой дым.

Также появилась информация, что лидер палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар мертв.

Известно, что хакеры ХАМАСа атакуют сайты правительства Израиля, им помогают группировки из России.

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