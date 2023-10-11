Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

Государства или силы, которые решат вмешаться в войну между Израилем и палестинскими радикальными исламистскими боевиками ХАМАС, не должны этого делать.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Позвольте мне еще раз повторить любой стране, любой организации, которая думает принять участие в этой ситуации. У меня для вас только два слова: не надо, — подчеркнул президент США.

Джо Байден добавил, что Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в регионе, в частности перебросили туда свою ударную авианосную группу.

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— И мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости, — добавил он.

Ударная группа ВМС США, о которой упомянул американский лидер, это атомный авианосец Джеральд Р. Форд и еще пять кораблей (крейсер и эсминцы).

Война в Израиле

Напомним, в субботу, 7 октября, между Израилем и боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС вспыхнул новый этап войны. На этот раз боевики начали наносить удары ракетами и пересекли южную границу Израиля, убивая людей и захватывая заложников.

По данным ХАМАС, в первый день боевики выпустили по Израилю около 5 тыс. ракет. Иерусалим заявляет о более 2,2 тыс. ракет.

Уже на следующий день власти Израиля объявили о состоянии войны впервые с 1973 года.

В понедельник, 9 октября, военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось восстановить контроль над всеми городами на границе с сектором Газа.

Армия Израиля начала наступление. Министр обороны приказал начать осаду сектора Газа.

Во вторник, 10 октября, в ЦАХАЛ заявили о полном восстановлении границы с сектором Газа.

Источник : White House

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