Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Мир
Илья Нежигай, редактор ленты

Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС
Фото: Getty Images

Государства или силы, которые решат вмешаться в войну между Израилем и палестинскими радикальными исламистскими боевиками ХАМАС, не должны этого делать.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Позвольте мне еще раз повторить любой стране, любой организации, которая думает принять участие в этой ситуации. У меня для вас только два слова: не надо, — подчеркнул президент США.

Джо Байден добавил, что Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в регионе, в частности перебросили туда свою ударную авианосную группу.

Сейчас смотрят

— И мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости, — добавил он.

Ударная группа ВМС США, о которой упомянул американский лидер, это атомный авианосец Джеральд Р. Форд и еще пять кораблей (крейсер и эсминцы).

Война в Израиле

Напомним, в субботу, 7 октября, между Израилем и боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС вспыхнул новый этап войны. На этот раз боевики начали наносить удары ракетами и пересекли южную границу Израиля, убивая людей и захватывая заложников.

По данным ХАМАС, в первый день боевики выпустили по Израилю около 5 тыс. ракет. Иерусалим заявляет о более 2,2 тыс. ракет.

Уже на следующий день власти Израиля объявили о состоянии войны впервые с 1973 года.

В понедельник, 9 октября, военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось восстановить контроль над всеми городами на границе с сектором Газа.

Армия Израиля начала наступление. Министр обороны приказал начать осаду сектора Газа.

Во вторник, 10 октября, в ЦАХАЛ заявили о полном восстановлении границы с сектором Газа.

Читайте также
Израиль подвергся ракетному обстрелу из Сирии — ЦАХАЛ
Ізраїль сектор Гази

Источник: White House
Израиль, Война в Израиле, Джо Байден, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Израиль подвергся ракетному обстрелу из Сирии — ЦАХАЛ
Ізраїль сектор Гази
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу
армія РФ російські військові
Новый вызов для Запада: Климкин объяснил, как война в Израиле повлияет на поддержку Украины
Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС
ЕС продолжит финансовую поддержку Палестины, однако призвал к прекращению вражды
Жозеп Боррель
Новые удары по Израилю и усиление ПВО Украины от Германии: главные новости 10 октября
Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Не надо: Байден пригрозил странам, которые захотят вмешаться в войну Израиля с ХАМАС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь